شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق مستقبل وسط الأهلي والفراعنة بعد التألق فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي أنه جدير بالبقاء في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء، بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه، خلال مشاركته مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية، خاصة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام بالميراس البرازيلي، والتى انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 3/2 بركلات الجزاء الترجيحية، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.



أكرم توفيق

وكان بدر بانون ومحمد هانى وجونيور أجاي قد سجلوا للأهلي، فيما أهدر عمرو السولية ومروان محسن، وتصدى محمد الشناوي حارس العرين الأحمر لركلتي الجزاء الأولى والأخيرة، وأهدر لاعب بالميراس ركلة ثالثة خارج المرمى، ليفوز الفريق الأحمر بالبرونزية الثانية في تاريخه.

أكرم توفيق يقدم أوراق اعتماده

قدم صاحب الـ 23 عاماً، أوراق اعتماده للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد تألقه أمام بالميراس ودوره النموذجي في قطع الكرات وإفساد الهجمات الخطيرة للفريق البرازيلي، ومساهمته أيضاً في بناء هجمات الفريق الأحمر، ويبدو أن الجنوب أفريقي بات مقتنع بقدرات أكرم حيث منحه الفرصة في العديد من المباريات بعد عودته من إعارة الجونة.

أكرم توفيق يغازل المنتخب الأول

بعد المستوى المميز الذى قدمه أكرم توفيق مع الأهلي، بات لاعب وسط القلعة الحمراء، يترقب إشارة من حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، من أجل تمثيل الفراعنة في الفترة المقبلة خاصة في ظل العروض القوية التى يقدمها.



أكرم توفيق

أكرم توفيق عنصر أساسي مع فراعنة الأولمبي

يعتبر أكرم توفيق من العناصر الأساسية مع المنتخب الأوليمبي حتى قبل عودته إلى الأهلي، نظراً لتقدير شوقي غريب المدير الفني للمنتخب لقدراته الفنية، حيث شارك أكرم مع الفراعنة في حصد لقب أمم أفريقيا للشباب التى أقيمت بمصر ليحجز مع زملائه تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.



أكرم توفيق

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.

وبعد فوز الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودى.