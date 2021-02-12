شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا عن أول ميدالية عالمية فى تاريخه: فخور بالأهلى واللاعبين والجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر بتتويجه بأول ميدالية عالمية فى تاريخه مع الساحرة المستديرة، وكتب كهربا عبر حسابه على فيس بوك : " الحمد لله الأهلي تالت العظماء تالت العالم، أول ميدالية عالمية في تاريخي فخور بالإنجاز و فخور بكل اللاعيبة أبطال إفريقيا، شكراً مجلس إدارة الأهلى مبروك لكل جماهيرنا العظيمة و القادم أفضل إن شاء اللَّه".

وتوج النادى الأهلى بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

وكان بدر بانون ومحمد هانى وجونيور أجاي قد سجلوا للأهلي، فيما أهدر عمرو السولية ومروان محسن، وتصدى محمد الشناوي حارس العرين الأحمر لركلتي الجزاء الأولى والأخيرة، وأهدر لاعب بالميراس ركلة ثالثة خارج المرمى، ليفوز الفريق الأحمر بالبرونزية الثانية في تاريخه.

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.

وبعد فوز الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودى.