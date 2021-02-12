شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يعبر عن افتقاده لأسرته بعد تألقه مع جالطة سراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراى التركى، عن افتقاده لأسرته، حيث نشر صورة من خلال حسابه على موقع انستجرام عبر فيها عن اشتياقه لهم، وكتب فى تعليقه على الصورة "افتقدكم"، وهى الصورة التي التقطت لهم معاً في مطار القاهرة قبل سفره إلى تركيا لبدء رحلة الاحتراف الذى يقدم فيها مستويات مميزة بعدما أحرز 3 اهداف بأول 3 مباريات له.



مصطفى محمد

من ناحية آخرى وجه عبد الرحيم البيرق نائب رئيس نادى جالطة سراى التركى، الشكر لنادى الزمالك لموافقتهم على صفقة انتقال المهاجم الشاب مصطفى محمد لصفوفهم خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، بعد تسجيل اللاعب 3 أهداف فى 3 مباريات خاضها بقميص الفريق التركى.

وذكرت صحيفة "فوتوماك" التركية، أن نائب رئيس نادى جالطة سراى قال في تصريحات صحفية: "واجهتنا مشاكل مع نادى الزمالك خلال صفقة ضم مصطفى محمد، أشكر نادي الزمالك على اختياره غلطة سراي في انتقال مصطفى محمد، وأحرز 3 أهداف ، أتمنى أن يكون سيحرز 7 أهداف أخرى ويصل إلى قمة ترتيب هدافين الدوري التركي، ونأمل أن يحصل اللاعب على شهادة جيدة من غجلطة سراي في المستقبل".



مصطفى محمد وأسرته

وكان فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، قد أشاد بالنجم الدولي المصري مصطفى محمد، بعد أن نجح في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالى، فى وداع فريقه كأس تركيا من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام ضيفه فريق ألانيا سبور بنتيجة 3 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" في ربع نهائي كأس تركيا للموسم الحالي 2020 – 2021.

وقال فاتح تريم عن مصطفى محمد: "يواصل مصطفى محمد التسجيل، يمكنه تسجيل أهداف أخرى، يحصل على مكان جيد في مواجهة المرمى".