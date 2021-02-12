الشناوي: هدفنا العاشرة والعودة للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد الشناوي، قائد الأهلي، أن الفريق استحق التتويج بالميدالية البرونزية، في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه يستهدف تحقيق اللقب العاشر في دوري أبطال إفريقيا والعودة للمشاركة في المونديال.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية أمس الخميس بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وقال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "الأأهلي استحق البرونزية عن جدارة واستحقاق بعد الأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون منذ انطلاق البطولة وحتى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع".

ووجه الشناوي الشكر لزملائه والجهاز الفني، مضيفا: "لاعبو الأهلي كان لديهم إصرار كبير للفوز على بالميراس من أجل حصد الميدالية البرونزية، ولم نشك لحظة في قدرتنا في إنجاز هذا الأمر".

وأضاف: "كان لدينا هدف قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث أكدنا لجماهير الأهلي في أكثر من مناسبة أن التتويج بميدالية سيكون هدفنا؛ وهو ما التزمنا به".

وكشف: "خلال طريقنا إلى ملعب المباراة تحدثت مع اللاعبين في حافلة الفريق عن أهمية المباراة وضرورة الفوز من أجل إسعاد الجماهير".

واختتم الشناوي تصريحاته قائلا: "الفريق سيغلق صفحة مونديال الأندية للتركيز فيما هو قادم، خاصة أننا نسعى للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا والفوز بالعاشرة، من أجل العودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية".