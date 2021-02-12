معلول يرد بقوة على شائعات هروبه من المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، على أنباء ادعائه الإصابة، مهنئا النادي بعد التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية أمس الخميس بركلات الترجيح.

وقال معلول، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "أهنئ مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وجماهير النادي بعد التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية".

وأضاف: "برونزية كأس العالم للأندية إنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، وقد تحقق بروح وشخصية الأهلي وإصرار وبسالة جميع عناصر الفريق".

وتابع: "الجميع تعاهد على إحراز ميدالية في كأس العالم للأندية، وقد تحقق ذلك من خلال التتويج بالبرونزية، وعلينا أن نركز الآن في الأهداف الجديدة للفريق خلال الفترة المقبلة وهي التتويج بالسوبر المحلي و الإفريقي، والحفاظ على لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا".

وأشار معلول إلى أنه كان يتمنى أن يشارك في مباراة بالميراس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع: "الإصابة منعتني من خوض المباراة رغم أنني بذلت مجهودا كبيرا جدا من أجل اللحاق باللقاء".

واختتم ظهير أيسر الأهلي تصريحاته بالرد على الشائعات التي خرجت بعد مباراة بايرن ميونيخ الألماني للحديث عن ادعاء الإصابة للخروج من المباراة قائلا: "مش علي معلول اللي يهرب من المباريات، ولا علي معلول اللي يمسك رجله ويدعي الإصابة".