الأهلي يبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد "برونزية العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

غادرت بعثة الأهلي مطار الدوحة متجهة إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية أمس الخميس بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة في الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وشهدت صالة "4" بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، تشديدات أمنية غير مسبوقة استعدادا لوصول البعثة.

ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي برجال المرور والخدمات المعنية، ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال.

وشددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة.

وكان هذا الظهور السادس لبطل إفريقيا التاريخي كأكثر فرق العالم ظهورًا في مونديال الأندية، وأكثر فرق العالم خوضًا للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 15 مباراة متساويا مع أوكلاند سيتي.

يُذكر أن الأهلي نجح خلال مشاركاته الست بالمونديال في تحقيق 5 انتصارات، ليصبح أكثر فريق إفريقي تحقيقًا للانتصارات، وفي المركز الثالث على مستوى العالم بعد ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.