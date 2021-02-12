الامارات | ليفربول غاضب بشدة من بايرن ميونيخ بسبب محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول غاضب بشدة من بايرن ميونيخ بسبب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي يشعرون بالانزعاج والغضب الشديد من ما يحمله الإطراء الذي جاء على لسان رئيس نادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينغه تجاه نجم ليفربول وهدافه المصري محمد صلاح قبل أيام.

وكان رومينيغه قد وصف صلاح بأنه "ميسي إفريقيا"، وقال إنه يملك القدرات اللازمة ليكون في أفضل الفرق العالمية. وقال إن ما حققه صلاح طوال السنوات الماضية، لا يقل عن الانجازات التي أحرزها النجمين العالميين كريستيانو رونالدو وميسي.

وقالت إن هناك غضب من مسؤولي ليفربول وجهازه الفني بقيادة الألماني يورغن كلوب، كون المديح الأخير يحمل في طياته مسعى من البايرن للتعاقد مع صلاح، والذي يعد من أبرز الأسماء العالمية المرشحة للانتقال في الصيف المقبل، خاصة في ظل حديث سابق للاعب عن رغبته في مغادرة ليفربول.

وعلى الرغم من أن صلاح كان يرغب في الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد، لكن الأمر يظل مفتوحا على كل الاحتمالات. ويخشى ليفربول أن يكون البايرن قد بدأ في التحضير لهذه الصفقة. ويعاني "الريدز" ماليا، وهو ما دفعه لرفض طلب وكيل صلاح بتجديد عقده مقابل رفع راتبه، لكن ليفربول رفض ذلك بشكل قاطع.

وكانت صحيفة "الصن" البريطانية قد كشفت أيضا أن ليفربول أرسل بإشارة غير مباشرة إلى البايرن قائلا فيها إن "صلاح غير قابل للبيع بأي ثمن". ويتبقى في عقد النجم المصري سنتين، ويتقاضى حاليا أعلى أجر بالتساوي مع الهولندي فيرجيل فان دايك بنحو 15 مليون يورو في السنة.

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