شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية جديدة.. الأهلي يحقق ما لم يحققه أي فريق عربي أو أفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق النادي الأهلي الميدالية البرونزية بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل السلبي ليحسمها الأهلي بضربات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتوج بالبطولة نادي بايرن ميونخ للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي تايجرز أونال المكسيكي بهدف مقابل لاشيء.

وفي هذه السطور نستعرض الإنجازات والأرقام القياسية للنادي الأهلي التي تحققت بعد مشاركته الأخيرة وفوزه ببرونزية كأس العالم للأندية 2020.

- النادي الأهلي هو ثاني أكثر فرق العالم مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بـ6 مشاركات بعد نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي شارك 9 مرات يليهما فريق ريال مدريد في المركز الثالث بعدد 5 مشاركات في البطولة.

- النادي الأهلي هو الفريق العربي والأفريقي الوحيد الذي شارك في بطولة كأس العالم للأندية 6 مرات، أما ثاني أكثر الفرق الأفريقية والعربية بعد الأهلي فهو نادي الترجي التونسي ونادي مازيمبي الكنغولي وبعدد 3 مشاركات لكل منهم.

- النادي الأهلي هو الفريق العربي والأفريقي الوحيد الذي توج على منصة التتويج بتحقيقه الميدالية البرونزية مرتين وذلك خلال مشاركته في عام 2006 عندما فاز بالميدالية البرونزية ايضا وكان ذلك على حساب نادي كلوب أمريكا.

- النادي الأهلي هو أكثر الفرق لعبا في بطولة كأس العالم للأندية حيث لعب 15 مباراة منذ انطلاق البطولة وهو بذلك يتساوى مع نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في نفس عدد المباريات التى لعبها في البطولة، يليهما نادي ريال مدريد والذي لعب 12 مباراة في البطولة منذ نشأتها.

- حقق النادي الأهلي الفوز 5 مرات من إجمالي مشاركاته في البطولة ليحتل بذلك المركز الأول أفريقيا وعربيا في عدد مرات الفوز، والمركز الثالث عالميا في البطولة بعد ريال مدريد (10 مرات فوز) وبرشلونة (7 مرات فوز) من إجمالي مشاركاتهم في البطولة.