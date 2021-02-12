شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: لايجب أن نفرح بالهزيمة أمام بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، على فرحة بعض الجماهير بخسارة النادي الاهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للاندية، بهدفين نظيفين.

وتابع أحمد بلال، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «ضد الجماهير التي فرحت خسارة هدفين أمام بايرن ميونخ فالأهلي بطل وضد الفرحة بعد خسارته بأي نتيجة».

وأضاف: «الاهلي بطل وأنا بقول الأهلي كان عنده أفضل أمام بايرن ميونخ».