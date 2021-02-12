شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعفو عن أبو الفتوح بعد خلافه مع بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن باتشيكو المدير الفني قرر العفو عن أحمد ابو الفتوح الظهير الايسر للفريق وضمه للقائمة المرشحة للعب مواجهة مولودية الجزائر في الجولة الاولي من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «أبوالفتوح دخل في مشادة كلامية مع أشرف بن شرقي عقب مباراة غزل المحلة، ليقرر المدير الفني اسبتعاده من مواجهة الاتحاد السكندري».

وتابع: «ولكتن باتشيكو قرر العفو عن اللاعب بعد حل الأزمة مع اللاعب».