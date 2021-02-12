شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس فوتبول: الأهلي تفوق علي الكرة البرازيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني علي فوز الاهلي ببرونزية كاس العالم للأندية : «الأهلي يحسم المركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي».

ووصفت الصحيفة المباراة في تقرير فقالت: «الأهلي يفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي، ويتفوق على الكرة البرازيلية بعدما خسر أمام بايرن ميونيخ 0-2 في نصف النهائي، ولكنه فاز على بالميراس 3-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليحسم بطل إفريقيا المركز الثالث في البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد 2006».