شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الاوليمبية: الأهلي شرف جميع الأندية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره وأعضائه ومجلس الإدارة على تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن التهنئة للاعبي فريق النادي الأهلي على مجهودهم والاداء المميز في البطولة وإصرارهم على تحقيق إنجاز للرياضة المصرية.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بانجاز فريق كرة القدم بالنادي الأهلي وخالص التوفيق لجميع الفرق المصرية في جميع البطولات التي يشاركون فيها.