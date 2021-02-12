شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: الأهلي استحق الفوز على فريق بالميراس البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح ولاعبيه وجهازهم الفني، التهنئة للنادي الأهلي مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، وجماهير وجهاز فني ولاعبين، بالفوز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة بقطر خلال الفترة الحالية .

وقال المهندس محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة عضو مجلس الإدارة إن الأهلى قدم مباراة قوية واستحق الفوز على فريق بالميراس البرازيلي مما يعد إنجاز جديد للكرة المصرية.

واكد فتحي، ان الانجاز الذي يتكرر للمرة الثانية في تاريخ الأهلي، يستحق الإشادة والتحية متمنياً المزيد من النجاح للأهلي وكافة الأندية المصرية في المحافل الدولية.