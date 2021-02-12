شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوجه رسالة للفيفا بعد نهاية المونديـال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب علي توجيه رساله شكر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد إشادته ببعثة وفريق الاحمر وشكره علي نجاح المونديال

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتهنئة للنادي الأهلي، بعد التتويج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الحساب الرسمي لـ«فيفا» باللغة العربية: «الأهلي يفوز بركلات الترجيح ويحقق الميدالية البرونزية، ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالمركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي».

وكتب الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية على «فيسبوك»: «الأهلي ينتزع برونزية مونديال الأندية بركلات الترجيح، بعدما تعذر حسمها أمام بالميراس بعد 90 دقيقة في الدوحة».

وأضاف: «جونيور أجايي سدد الركلة الحاسمة قبل أن يحرم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، فيليبي ميلو من التسجيل، ليفوز الأهلي بالمركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه».

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية نسخة ٢٠٢٠.