شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: «الزمالك لو كان واجه بايرن ميونيخ كان هيخسر 6-0» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إن أداء النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ لم ينال رضاه لكنه أثنى على نتيجة المباراة في ظل قوة المنافس وهو بطل قارة أوروبا.

وتابع احمد بلال: «الناس اللي بتقول أن الأهلي لم يلعب بشكل قوي أمام بايرن والزمالك لو لعب كان هيلعب أكثر من كدة لا يفقهون شيئاً».

وشدد: «عاوز أقول أن الزمالك لو كان واجه بايرن ميونيخ كان هيخسر منه خمسة أو ستة».