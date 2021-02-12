شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: حسين الشحات و «كهربا» يستحقان العقاب بسبب واقعة أبوتريكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مصافحة حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعبي النادي الأهلي، على محمد أبوتريكة، نجم الاهلي السابق، عقب مباراة بايرن ميونخ، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، واستبعادهم من لقاء بالميراس.

وتابع احمد بلال في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الاهلي اتخذ عقوبة على الشحات وكهربا بسبب مخالفتهم لتعليمات الفقعة الطبية ولو أنا مسؤول هعاقبهم برضه».

وأضاف: «رغم أن القرار عفوي من الثنائي ولكن كان يجب معاقبتهم بسبب غيابهم عن تلك المباراة المهمة».