شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الأهلي المقبلة في أبطال إفريقيا والدوري وكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلعب النادي الأهلي 5 مباريات خلال شهر فبراير منها 3 في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة في كأس مصر، ومباراة في الدوري المصري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2021 في مباراة الأهلي وبالميراس ليحتل المركز الثالث في ترتيب كأس العالم للأندية 2021، على الرغم من حرمان لاعبيه محمود كهربا وحسين الشحات من خوض المباراة ضد نادي بالميراس البرازيلي.

مباريات الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا (دور المجموعات) خلال فبراير



الأهلي والمريخ || الثلاثاء 16 فبراير 2021 – الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

الأهلي ونهضة بركان || الأربعاء 17 فبراير 2021 – لم يتم تحديد الساعة حتي الآن.

الأهلي وسيمبا || الثلاثاء 23 فبراير 2021 – الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس مصر (دور 32) خلال شهر فبراير.



الأهلي والنصر || الجمعة 19 فبراير 2021 الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3.30 عصرًا بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز خلال شهر فبراير.



الأهلي وطلائع الجيش || الأحد 28 فبراير 2021 الساعة 7.30 مساءً بتوقيت مصر 8.30 مساءًا بتوقيت السعودية.