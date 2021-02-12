محادثة بين نجم الزمالك ومشجعة في وقت متأخر قبل مواجهة مولودية الجزائر تثير غضب الجماهير: هنبقى صحاب.. واللاعب يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

هجوم عنيف شنته جماهير نادي الزمالك على إسلام جمال لاعب الفريق، بعد نشر محادثات، يزعم أنها متبادلة بين اللاعب وإحدى الفتيات التي تنتمي لنادي الزمالك، والتي أوضحت أنه كان نشطًا عبر «انستجرام» حتى وقت متأخر، رغم وجود مباراة هامة للفريق اليوم أمام مولودية الجزائر في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويبدو أن المشجعة الزملكاوية كانت تهدئ من اللاعب بعد الهجوم عليه، ورد قائلًا: «شكرا ربنا يخليكي يارب لا أنا والله مش مركز مع حد وأكيد ربنا كبير ومعانا».

وواصلت المشجعة رسائلها قائلة: «ركز بكرة أنت هتبقى سبب من أسباب المكسب أنا حاسة وبكرة هتقول إني قولت إنك هتعمل ماتش حلو حتى لو بديل».

ورد إسلام جابر قائلًا: «حتى ولو برة الأسكور ربنا يكرمنا ونكسب ده أهم حاجة ومش مهم مين هيكون السبب المهم المكسب»، لترد المشجعة: «أنا بحبك جدا والله وفعلا بتمنى من ربنا يوفقك» ليرد إسلام جمال: «ربنا يخليكي يا إيمان ومتشكر جدا والله على كلامك».

المشجعة لإسلام جابر: أنا بحبك جدًا والله

لتواصل الفتاة رسائلها خاصة مع مواصلة لاعب الزمالك الرد عليها قائلة: «خلاص هنبقى صحاب ولا بتصاحب مشاهير بس؟»، ليرد قائلًا: «لا هنبقى صحاب».

وحرص إسلام جابر على الرد بعد مهاجمة جماهير الزمالك له وكتب عبر «انستجرام»: «ياجماعة الأكونت بتاعي مش أنا اللي بفتحه وأي حاجة حصلت عليه النهاردة أو كلم أشخاص كتير أنا ماليش علاقة بيها إحنا عندنا ماتش مهم بكرة وده وقت نوم أكيد مش أنا يعني وهو طلب حاجات من ناس كتير أنا معرفش عنها أي حاجة وشكرًا».

ويتواجد إسلام جابر في قائمة الزمالك لمباراة اليوم، ويعتبر من القوام الأساسي للفريق.