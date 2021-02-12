شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة .. كثير من الأزمات قليل من المشاركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صالح جمعة مازال يسيطر على الساحة الرياضية ويتصدر الأحاديث في الوسط الرياضى، ليس بمهاراته وفنياته التى يمتلكها داخل الملعب ولكن خارج المستطيل الأخضر وما يدور حوله من أنباء وأخبار على نفس الوتيرة التي كان يسير عليها في النادي الأهلي قبل انتقاله إلى سيراميكا.

صالح جمعة فى رسائل صوفينار

صالح جمعة ظهر فى الرسائل على صفحة الراقصة صافينار، حيث نشرت الراقصة الأرمينية الرسائل التي وصلتها من اللاعب ، وأبدت اندهاشها من هذا ، والتي نشرتها عبر قصتها بموقع تبادل الصور انستجرام ، وعلقت عليها "ايه ده "نظرا لكثرة القلوب التي ارسلها لها اللاعب في المحادثات.

كشف حساب صالح جمعة فى سيراميكا

صالح جمعة انتقل الى سيراميكا كليوباترا احد الأندية الصاعدة حديثا للدورى الممتاز ، خلال الانتقالات الشتوية الماضية ، و شارك معهم في 5 مباريات ، أخرها مباراة سيراميكا و المحلة أمس و التي انتهت بفوز سيراميكا بهدفين دون رد .

صالح جمعة غاوى مشاكل فى الأهلي

وكان صالح جمعة والمدة التي قضاها في الأهلى ليس مقتصرة على الأزمات الفنية والابتعاد عن المستطيل الأخضر، وإنما تمتد لتشمل أزمات عنيفة للاعب خارج الملعب، ليس فى الديسكوهات التى اعتاد التواجد بها وإنما أيضاً فى أقسام الشرطة، بعد سلسلة من الحوادث التى كان طرفاً فيها ليواصل إثارة المشاكل والأزمات دون هوادة، ويؤكد أنه يسير فى طريق نهاية علاقته بالساحرة المستديرة رغم كثرة الفرص والصفحات الجديدة التى منحته إياها جماهير الأهلى فى السنوات الأخيرة.

مشوار صالح جمعة قبل الانتقال لسيراميكا

شارك صالح جمعة مع النادى الأهلى لمدة خمسة مواسم منذ عام 2015 حتى رحل العام الماضى، حيث انتقل للقلعة الحمراء من انبى مقابل 7 مليون جنيه، وتمكن من تقديم أداء مميز بداية فترته مع الأهلى قبل أن يقترن اسمه بالأزمات ويتم استبعاده من قائمة المباريات فى مباريات عديدة أبرزها خلال فترة تولى فايلر التى شهدت استبعاده النهائى من القائمة.