شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يهنئ لاعبى الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق، وفريق بيراميدز حالياً، زملائه بالقلعة الحمراء على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

وكتب فتحي عبر حسابه على انستجرام "ألف مبروك يا رجالة".



احمد فتحي

ولعب محمد الشناوي حارس العرين الأحمر، دور البطولة في حصد الميدالية البرونزية، حيث تصدى لركلتي جزاء بلإضافة إلى إهدار الفريق البرازيلي لركلة ثالثة خارج المرمى.

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر، ، حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012

وبعد فوز الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.

من ناحية أخرى، أكد سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب، أن اجتماع غدا السبت سيشهد مناقشة إقامة تكريم للنادى الأهلى بعد تشريف الكرة المصرية وتحقيق الميدالية برونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى، وقال الوزيرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن ما حققه الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية شيء يدعو للفخر.

وتابع أن علاقته بمجلس إدارة النادى الأهلي بقيادة محمود الخطيب على أفضل ما يكون، وسيكون هناك ترتيب معهم لإقامة احتفالية تليق باسم النادى الأهلى وجماهيره العريضة وحجم الإنجاز الذى تحقق.