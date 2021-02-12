شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: الأهلي استحق برونزية العالم.. وهدفنا "العاشرة" والعودة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق التتويج بالميدالية البرونزية، في كأس العالم للأندية، عن جدارة واستحقاق بعد الأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون، منذ انطلاق البطولة وحتى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

ووجه الشناوي الشكر لزملائه والجهاز الفني، مؤكدا أن لاعبي الأهلي كان لديهم إصرار كبير في الفوز على بالميراس؛ من أجل حصد الميدالية البرونزية، ولم نشك لحظة في قدرتنا في إنجاز هذا الأمر.

وقال فى تصريحات صحفية: "كان لدينا هدف قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث أكدنا لجماهير الأهلي في أكثر من مناسبة أن التتويج بميدالية سيكون هدفنا؛ وهو ما التزمنا به".

وأضاف: «خلال طريقنا إلى ملعب المباراة تحدثت مع اللاعبين في حافلة الفريق عن أهمية المباراة وضرورة الفوز من أجل إسعاد الجماهير».

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيغلق صفحة مونديال الاندية، للتركيز فيما هو قادم، خاصة أنه يسعي للحفاظ علي لقب دوري أبطال إفريقيا والفوز بـ«العاشرة»، من أجل العودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية.