شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يثبّت أقدامه فى الجبهة اليمنى للأهلي بعد التألق بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد هاني ظهير ايمن فريق النادي الأهلي في فرض نفسه على سطح الأحداث الكروية خلال الفترة الماضية بفضل مستواه الجيد الذي ظهر به خلال الفترة الماضية وتحديداً في مونديال الأندية الذي أُسل الستار عليه أمس ،الخميس، وحصل خلاله الأهلي على الميدالية البرونزية بعد الفوز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

mohamed hany يقدم عروض جيدة في كأس العالم للأندية

قدم محمد هاني مستوى جيد للغاية خاصة في مباراة بايرن ميونيخ بنصف نهائي مونديال الأندية والتي خسرها الأهلي بثنائية نظيفة ثم واصل التألق أمام بالميراس البرازيلي ونال محمد هاني احترام وثقة الجميع من جماهير ونقاد ومُحللين.



محمد هانى

المستوى المُتميز الذي قدمه محمد هاني مؤخراً أثبت أن الجبهة اليُمنى في الأهلي لم تعد تعاني كما ظن البعض عقب رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز بنهاية الموسم الماضي وتأكد الجميع أن محمد هاني بات خير بديل لأحم فتحي بفضل مستواه الذي يتطور من مباراة لأخرى وإكتسب خبرة طويلة.

موسيماني يشيد بإلتزام محمد هانى في الملعب

ويرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن محمد هاني يؤدي الدور المطلوب منه على أكمل وجه سواء كان دفاعياً أم هجومياً بشكل يستحق معه المشاركة اساسياً في تشكيل الفريق.



mohamed hany

محمد هانى يتخلّى عن إتهامات "اللاعب الناشئ"

عاني محمد هاني من إتهامات في فترة سابقة بإنه يلعب وكأنه مازال ناشئاً رغم تواجده منذ سنوات طويلة في الفريق الأول للأهلي لكن محمد هاني لم يصغ لهذه الإتهامات ولم يُبال وكان حريص على أن يرد في الملعب ويؤكد أنه جدير باللعب أساسياً في الأهلي وأنه لا يلعب وكأنه ناشئاً كما يدعي البعض.

وتعود بعثة الأهلي للقاهرة عصر اليوم ،الجمعة، قادمة من قطر عقب المشاركة في بطولة العالم للأندية والحصول على الميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية أمس ، الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة العالمية التي شارك فيها المارد الأحمر للمرة السادسة في تاريخه.