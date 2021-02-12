شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيان عن أكاديميات النادي الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، أنه لا توجد سوى ثلاث أكاديميات للنادي داخل جمهورية مصر العربية بتصريح رسمي من إدارة النادي وهي الأكاديميات المتواجدة في كل من الإسكندرية والسويس والمنوفية أما الأكاديمية المتواجدة في المنيا فإن عقدها ينتهي بنهاية شهر فبراير الجاري بعد تمديد التعاقد لمدة شهرين.

وتؤكد إدارة النادي أنه فيما عدا ذلك لا يملك النادي أكاديميات رسمية وفي حال إدعاء أي أكاديمية أخرى أنها تحمل اسم نادي الزمالك فإن إدارة النادي ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك باعتباره تحايلا يهدف إلى استغلال اسم النادي لتحقيق مكاسب مادية دون وجه حق.

وفى إطار مختلف يلتقي في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، فريق الزمالك مع نظيره مولودية الجزائر على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز في ضربة البداية على بطل الجزائر وحصد الثلاث نقاط، التي ستكون نقطة الانطلاق نحو عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية، حيث ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اسناد المباراة لطاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.