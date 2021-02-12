شكرا لقرائتكم خبر عن طفل لـ محمد الشناوي: "كنت زملكاوى وبقيت أهلاوى علشانك وهكون حارس مرمى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمت الفرحة كل أهالي محافظة كفر الشيخ، وخاصة مدينة وقرى الحامول، من أطفال وشباب وفتيات وكبار، ورصدت عدسة " الخليج 365"، فرحة الأطفال من بينهم طفل أحب الشناوي عندما إنتقل للإقامة مع أسرته بجوار منزل محمد المنشاوي .

وقال والد الطفل محمود أحمد، الذي شجع الأهلي حباً في محمد الشناوي، إنه يبارك للنادي الأهلي على تحقيق الفوز أمام الفريق البرازيلي، وفخور بجاره محمد الشناوي، مشيراً إلى أنه زملكاوي، ونجله محمود كان يشجع الزمالك، وبعد انتقالنا للإقامة بجوار منزل محمد الشناوي، وعرف أنه أصبح جاراً له، وراءه في إحدى المباريات بالتلفاز، قرر تشجيع الأهلي حبا في الشناوي ،مشيراً إلى أنه لم يجبره على تشجيع الزمالك برغم أن الأسرة زملكاوية وكذلك خاله زملكاوي .

وقال الطفل محمود، كنت زملكاوي، وأصبحت أهلاوى لأني بحب محمد الشناوي، وكمان الأهلي بيكسب، وهكون حارس مرمى زيه".