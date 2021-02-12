شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف بعد التتويج ببرونزية العالم: "فخور بوجودى فى كيان زى الأهلى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالإنجاز الذي حققه الفريق ‏اليوم بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي ‏بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مؤكدًا أن روح الأهلي كانت وراء هذا الإنجاز الكبير.‏



ايمن اشرف

ونشر أشرف عبر حسابه بموقع "انستجرام" مجموعة صور من تتويجه، مصحوبة بتعليق :" حقيقي أنا فخور جدا إن انا موجود ف كيان كبير زي كيان النادي الأهلي..مبروك لجمهور النادي الأهلي ..مبروك اللاعيبه الرجالة ثالث عالم".



أيمن أشرف



ايمن أشرف بعد التتويج

وتوج فريق الأهلي بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حالياُ بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

وبعد فوز الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر، ، حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012