شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير عن برونزية مونديال الأندية: إنجاز لهذا الجيل وهدية للجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، مؤكداً أن هذه الميدالية هدية لجماهير النادي ، وقال: «ما حدث هو إنجاز للتاريخ يحسب لهذا الجيل من اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في منافسات البطولة».
وأضاف اللاعب: «كان لدينا إصرار على الفوز بالميدالية والعودة إلى القاهرة بهذا الإنجاز؛ من أجل إسعاد جماهير الأهلي، وأشار إلى أن ضربات الترجيح أمام بالميراس شهدت لحظات عصيبة جدا، خاصة بعد أن تأرجحت النتيجة أكثر من مرة، ولكن كان لدى اللاعبين ثقة شديدة في قدرات محمد الشناوي كابتن الفريق الذي نجح ببراعة في قيادة الأهلي للمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.
والتقط لاعبو النادي الأهلي صوراً تذكارية أمام حافلة الفريق قبل مغادرة فندق إقامة البعثة بالدوحة، في رحلة العودة إلى مصر بعد حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.
ولعب محمد الشناوي حارس العرين الأحمر، دور البطولة في حصد الميدالية البرونزية، حيث تصدى لركلتي جزاء بلإضافة إلى إهدار الفريق البرازيلي لركلة ثالثة خارج المرمى.