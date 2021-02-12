شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير عن برونزية مونديال الأندية: إنجاز لهذا الجيل وهدية للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، مؤكداً أن هذه الميدالية هدية لجماهير النادي ، وقال: «ما حدث هو إنجاز للتاريخ يحسب لهذا الجيل من اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في منافسات البطولة».

وأضاف اللاعب: «كان لدينا إصرار على الفوز بالميدالية والعودة إلى القاهرة بهذا الإنجاز؛ من أجل إسعاد جماهير الأهلي، وأشار إلى أن ضربات الترجيح أمام بالميراس شهدت لحظات عصيبة جدا، خاصة بعد أن تأرجحت النتيجة أكثر من مرة، ولكن كان لدى اللاعبين ثقة شديدة في قدرات محمد الشناوي كابتن الفريق الذي نجح ببراعة في قيادة الأهلي للمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

والتقط لاعبو النادي الأهلي صوراً تذكارية أمام حافلة الفريق قبل مغادرة فندق إقامة البعثة بالدوحة، في رحلة العودة إلى مصر بعد حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

ولعب محمد الشناوي حارس العرين الأحمر، دور البطولة في حصد الميدالية البرونزية، حيث تصدى لركلتي جزاء بلإضافة إلى إهدار الفريق البرازيلي لركلة ثالثة خارج المرمى.