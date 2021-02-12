شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مولودية الجزائر فى افتتاح مشوار دور المجموعات لدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، فريق الزمالك مع نظيره مولودية الجزائر على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز في ضربة البداية على بطل الجزائر وحصد الثلاث نقاط، التي ستكون نقطة الانطلاق نحو عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية، حيث ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اسناد المباراة لطاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

وخاض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني تدريب وحديد على ملعب ستاد القاهرة، يوم الأربعاء، شهد منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية، مع رفع معدل اللياقة البدنية، ثم عاد الفريق لخوض تدريبه الختامي أمس الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، والتي وضع خلاله الرتوش النهائية علي الخطة التي سيواجه بها فريق مولودية الجزائر، وطالب الخواجة البرتغالى من اللاعبين ضرورة التركيز والعمل على تسجيل هدف مبكر في شباك الفريق الجزائرى من أجل ارباك حسباتهم وفتح خطوطهم الخلفية مما سيسهل مهمة الزمالك لتسجيل أكثر من هدف، كما شدد جايمى على لاعبى الدفاع ضرورة الحذر والتركيز طوال شوطى المباراة، ومنع مهاجمى بطل الجزائر من اختراق منطقة جزاء محمد أبو جبل أو التسديد من الخارج.

واستقر باتشيكو علي القوام الأساسي للتشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، حيث استقر باتشيكو علي الدفع بكل من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو، بينما يظل مركزي الظهير الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح هم الشغل الشاغل لباتشيكو، ومن المتوقع ان يشارك أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، وحازم امام في مركز الظهير الأيمن، بينما يفاضل باتشيكو بين مروان حمدي ويوسف أوباما في مركز المهاجم الصريح.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل في حراسة المرمى، وفى الدفاع محمود علاء ومحمد حمدي الونش وأحمد فتوح وحازم إمام، في الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى في الهجوم أشرف بن شرقى وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

على الجانب الأخر وصل فريق مولودية الجزائر إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضى، وخاض تدريبه الوحيد والأخير علي ستاد القاهرة أمس الخميس، ويغيب عن صفوف الفريق الجزائرى الثنائى عبد المؤمن جابو بسبب المرض، ومهدي بن علجية، الغائب منذ فترة للإصابة، ويأمل بطل الجزائر في عبور مواجهة الزمالك لبر الأمان، وأكد عبد الناصر ألماس، رئيس نادي مولودية الجزائر، أن الزمالك يبقى فريقا قويا رغم خسارته في نهائي أفريقيا النسخة الماضية، موضحا أن الحصول على نقطة من القاهرة قد تكون نتيجة جيدة.