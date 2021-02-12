شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات نجوم الأهلى فى الباص ورقص قفشة فوق الترابيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عدد من نجوم النادي الأهلى عن سعادتهم الكبيرة بتحقيق برونزية كأس العالم للأندية أمس بعد الفوز على فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بضربات الجزاء الترجيحية، ونشر محمد مجدي قفشة نجم الفريق عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام"، فيديو خلال رقصه على أغنية "كجولوه" للنجم محمد هنيدي فوق الترابيزة خلال تناولهم العشاء بعد عودتهم لفندق إقامتهم.



محمد مجدي قفشة



افشة



قفشة

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد لفرحة لاعبي الأهلي خلال عودتهم في الأتوبيس بعد التتويج، وظهر عدد من النجوم خلال رقصهم على بعض أغاني المهرجانات الشعبية.

كما واصلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، احتفالاتها بالتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

ونشرت صفحة الأهلي عبر تويتر فيديو من تصدي محمد الشناوي حارس العرين الأحمر لركلة الجزاي الأخيرة من لاعب فريق بالميراس، حيث سادت حالة من الفرحة العارمة بين بدلاء الفريق واللاعبين داخل الملعب، وعلقت صفحة الأهلي "صباح الانتصار".

وبعد فوز الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.