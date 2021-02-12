شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود للقاهرة اليوم بعد حصد برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الأهلي للقاهرة من قطر عصر اليوم الجمعة بعد انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، وخوضه ثلاث مباريات أمام كلا من الدحيل القطري في ربع نهائي مونديال الأندية وأمام بايرن ميونيخ بنصف نهائي البطولة، ثم اللعب ضد بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وحصد فريق الاهلي الميدالية البرونزية في المونديال بعد الفوز على بالميراس أمس بركلات الجزاء ليستعيد الأهلي إنجاز 2006 حيما توج بالميدالية ذاتها.

ويطوي الأهلي صفحة المشاركة في كأس العالم للأندية، ويعود لفتح صفحة المشاركة في المسابقات المحلية والإفريقية سواء مباراته ضد المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا أو مباراته ضد النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم 19 فبراير الجاري، ومن ثم العودة للمشاركة في بطولة الدوري المصري.