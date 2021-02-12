شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يلتقطون الصور التذكارية أمام حافلة الفريق قبل رحلة العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط لاعبو النادي الأهلي صوراً تذكارية أمام حافلة الفريق قبل مغادرة فندق إقامة البعثة بالدوحة، في رحلة العودة إلى مصر بعد حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

ولعب محمد الشناوي حارس العرين الأحمر، دور البطولة في حصد الميدالية البرونزية، حيث تصدى لركلتي جزاء بلإضافة إلى إهدار الفريق البرازيلي لركلة ثالثة خارج المرمى.

وتعود بعثة الأهلي للقاهرة من قطر عصر اليوم الجمعة بعد انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، وخوضه ثلاث مباريات أمام كلا من الدحيل القطري في ربع نهائي مونديال الأندية وأمام بايرن ميونيخ بنصف نهائي البطولة، ثم اللعب ضد بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر، ، حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012

وبعد فوز الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.