شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد الشناوي "سوبر مان" العرين الأحمر فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بجدارة كبيرة استحق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أن يكون كلمة السر في حصد النادي الأهلي للميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة، بعد تصديه لركلتي جزاء من لاعبي بالميراس البرازيلي، ليضمن للفريق الأحمر حصد البرونزية الثانية في تاريخه بعد 15 عاماً من الغياب عن الفريق الأحمر، بعد المباراة التى انتهت بفوز الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

محمد الشناوي من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ ثم انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى 2009 وتدرج فى المراحل السنية، لعب محمد الشناوى عقب رحيله عن الأهلى للطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لإعادته ليصبح نمبر وان فى الأهلى والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأوروجواى وهو إنجاز لم يحققه أى لاعب مصرى آخر عبر التاريخ.

الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

يعد محمد الشناوى من كنوز الأهلى خاصة أنه يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق محطماً الأرقام القياسية فى تاريخ الكرة المصرية فى الـ"كلين شيت" متتالى بالإيجبشيان ليج، وبفاصل من تصديات لا تنسى وركلات جزاء حاسمة منحت الاهلى دورى الابطال الافريقى التاسع فى تاريخه ليبقى أهم لاعب فى تشكيلة الفراعنة والمارد الأحمر وفرس الرهان الرابح دائماً.

وقدم الشناوى مستويات مميزة للغاية مع الأهلي، وساهم فى تتويج الأحمر بكل البطولات كان أبرزها قيادة الأهلى للفوز بكأس مصر بركلات الترجيح على حساب طلائع الجيش فى المباراة النهائية.

وتوج الشناوى مع الأهلى ببطولة الدورى 5 مرات على مدار تاريخه، كان أولها فى موسم 2007 / 2008 عندما كان حارسا ناشئا مع الأحمر وشارك فى مباراة وحيدة، كما قاد الفريق الأحمر بعد عودته للفوز بـ4 بطولات مواسم 2016 / 2017، 2017 / 2018، 2018 / 2019، 2019 / 2020

كما فاز محمد الشناوى بكأس مصر مرتين أعوام 2017 و2020، وتوج بالسوبر المحلى مرتين مواسم 2017 / 2018و2018 / 2019.

أحد أبرز إنجازات الشناوى كان قيادته للأهلى لإستعادة لقب دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى والغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، بالفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف فى نهائى القرن الشهير.

محمد الشناوى يتألق فى صفوف منتخب مصر ونجح فى قيادة الفراعنة لصدارة المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.



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