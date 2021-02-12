طاهر محمد طاهر يغازل جماهير الأهلي بكأس العالم: "نراك العام القادم"

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القاهرة - سامية سيد - غازل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، بصورة لكأس بطولة العالم للأندية، والتى نشرها عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها "نراك العام القادم إن شاء الله"، في إشارة إلى حلم لاعبي القلعة الحمراء بحصد اللقب خلال مشاركة جديدة بالبطولة، وحصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.



طاهر محمد طاهر

ولعب محمد الشناوي حارس العرين الأحمر، دور البطولة في حصد الميدالية البرونزية، حيث تصدى لركلتي جزاء بلإضافة إلى إهدار الفريق البرازيلي لركلة ثالثة خارج المرمى.

وتعود بعثة الأهلي للقاهرة من قطر عصر اليوم الجمعة بعد انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، وخوضه ثلاث مباريات أمام كلا من الدحيل القطري في ربع نهائي مونديال الأندية وأمام بايرن ميونيخ بنصف نهائي البطولة، ثم اللعب ضد بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وحصد فريق الاهلي الميدالية البرونزية في المونديال بعد الفوز على بالميراس أمس بركلات الجزاء ليستعيد الأهلي إنجاز 2006 حيما توج بالميدالية ذاتها.

ويطوي الأهلي صفحة المشاركة في كأس العالم للأندية، ويعود لفتح صفحة المشاركة في المسابقات المحلية والإفريقية سواء مباراته ضد المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا أو مباراته ضد النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم 19 فبراير الجاري، ومن ثم العودة للمشاركة في بطولة الدوري المصري.