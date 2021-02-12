محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا 2020/2021.

ويحل مولودية الجزائر ضيفًا على الزمالك في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد القاهرة الدولي في افتتاح منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أوقعت الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره الترجي التونسي، مولودية الجزائر بالإضافة إلى تاونجيت السنغالي.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مولودية الجزائر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، عبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، يوسف إبراهيم "أوباما".