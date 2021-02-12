شكرا لقرائتكم خبر عن «عمرو وردة عضك».. الراقصة صافينار تنشر محادثة مع صالح جمعة: تعليقات وقلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الراقصة صافينار نص محادثة مع لاعب كرة القدم صالح جمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أرسل لها خلالها تعليقين على صورتين مختلفين ووضع في التعليقين «قلب»، وعلقت قائلة: «هو مين ده».

شبهت معظم التعليقات اللاعب صالح جمعة باللاعب عمرو وردة، وكتب مستخدم: «هو عمرو وردة عضك ولا إيه؟».

كان نادي سيراميكا أعلن انتقال صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.