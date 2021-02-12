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«عمرو وردة عضك».. الراقصة صافينار تنشر محادثة مع صالح جمعة: تعليقات وقلوب

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محمد عاطف حسب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الراقصة صافينار نص محادثة مع لاعب كرة القدم صالح جمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أرسل لها خلالها تعليقين على صورتين مختلفين ووضع في التعليقين «قلب»، وعلقت قائلة: «هو مين ده».

شبهت معظم التعليقات اللاعب صالح جمعة باللاعب عمرو وردة، وكتب مستخدم: «هو عمرو وردة عضك ولا إيه؟».

كان نادي سيراميكا أعلن انتقال صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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