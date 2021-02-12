شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة الأهلي.. أول بيان رسمي من «استادات» بعد تشكيلها الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت شركة «استادات القابضة» الشكر لمجلس إدارة ة النادي الأهلي وجماهيره الكبيرة بمناسبة تتويج فريق الكرة ببرونزية مونديال أندية العالم في قطر للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وحقق الأهلي المركز الثالث في البطولة وحصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاء في بيان التهنئة: «تتقدم شركة استادات القابضة بالتهنئة للنادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره بمناسبة تحقيق المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والحصول على الميدالية البرونزية في إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سجل الإنجازات العالمية التي يحققها نادي القرن الإفريقي. كما نعرب عن اعتزازنا وفخرنا بالشراكة الاقتصادية مع النادي الأهلي ونثمن دوره الوطني في دعم الرياضة المصرية وتمثيل الكرة المصرية المشرف في كافة المحافل القارية والعالمية».