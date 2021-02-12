شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر المنتخب الأوليمبي بمكان إقامته بأوليمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأوليمبي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بمكان إقامتهم بأحد الفنادق الخاصة وعدم إقامتهم بالمدينة الأوليمبية باليابان والتي سيتواجد فيها باقي منتخبات الألعاب الأخرى المشاركة في الاوليمبياد.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي إجراء قرعة الدورة الأوليمبية في أبريل المقبل لمعرفة المدينة والملاعب التي ستسضيف المنتخب المصري وتم إرسال قائمة بالفنادق والمدن التي سيتواجد بها المنتخب عقب إجراء القرعة.

في سياق متصل ، يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب موقف فيروس كورونا من أجل الاتفاق علي وديتين خلال التوقف الدولي المقبل في شهر مارس ويبدأ يوم 22 ، حيث أكد شوقي غريب أن منع السفر في بعض الدول و تحديدا أوروبا يمنع المنتخب الأوليمبي من الاتفاق النهائي علي خوض وديات، مؤكدا أنه ما زال هناك مفاوضات مع أكثر من منتخب للوصول إلي أفضل الحلول.

تابع غريب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن من ضمن الحلول أيضا لعب وديتين داخل مصر خلال شهر مارس وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار استعداد الفراعنة الصغار لاوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.

في سياق متصل ،أرسل مسئولو منتخب مصر الأوليمبي خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- يخطرهم فيها باختيار المنتخب للون الأحمر والأبيض لقمصان الفريق خلال دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021.

كشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن محمد صلاح نجم ليفربول هو الاختيار الأول بالنسبه له فى قائمة اللاعبين الثلاثة المختارين للمشاركة مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من العام الجارى 2021.

وقال شوقى غريب لـ ”الخليج 365”، إن صلاح هو الاختيار الأول للمنتخب فى قائمة المنتخب الأولمبى، حيث تنص اللوائح على أحقية المنتخب الأولمبى فى ضم 3 لاعبين فوق الـ23 عاما للمشاركة فى الأولمبياد، وأن صلاح الاختيار الأول، وبعده سيتم تحديد اللاعبين الآخرين بناء على احتياجات المنتخب.