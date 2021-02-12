شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح دوري الأحياء السكنية في العريش اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، ظهر اليوم، بافتتاح دوري الأحياء السكنية في الصالة المغطاة بمدينة العريش.

وأكد كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن وزير الشباب والرياضة سيقوم بجولة تفقدية للمنشآت الرياضية في استاد العريش الرياضي وافتتاح دوري الأحياء السكنية بالصالة المغطاة وأداء صلاة الجمعة في مسجد المدينة الشبابية بالعريش وحضور نهائي دوري مراكز الشباب.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم حاليا بزيارة إلى محافظة شمال سيناء لحضور عدد من الفاعليات الرياضية المتنوعة، بجانب تفقد المنشات الرياضية بالعريش.