شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يتراجع ويشيد بمصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مستوى مصطفى محمد، مهاجم الزمالك السابق ومهاجم فريق جالطا سراي التركي.

وتابع أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «مصطفى محمد إمكانياته رائعة ولم أتخيل أن يسجل هدف كالذي أحرزه أمام فناربخشة».

وأضاف: «مصطفى محمد لاعب جيد ولا يمكن لأي شخص أن يقول عليه لاعب عادي».

واعتبرت جماهير الزمالك السوشيال ميديال تصريحات بلال الأخيرة بمثابة اعتذار منه للاعب بعدما تراجع عن انتقاده والإشادة بمستواه مع جالطا سراي.