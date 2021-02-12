شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مجلس النواب.. حسام غالي يعلن ترشح في انتخابات الأهلي المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق وعضو مجلس النواب بالتعيين، أنه سيترشح في انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

وعن إمكانية انضمامه لمحمود الخطيب وخوض الانتخابات معه قال غالي في تصريحات مع الإعلامي مهيب عبدالهادي: «الخطيب يختار قائمته بنفسه ولو طلب انضمامي له سأوافق على الفور وإذا لم يحدث سأخوض الانتخابات أيضا».