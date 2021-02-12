شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يكشف سبب خلافه مع محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام غالي نجم الأهلي السابق والمحلل الفني ببرنامج «اللاعيب» بقناة أم بي سي عن سبب وسر خلافه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال غالي: «أهل الشر وقوى الشر في الأهلي هم من صدروا للجمهور والرأي العام أن هناك خلافات بيني وبين بيبو، وهذا لم يحدث لكن بعض المتربصين وأهل الشر صورًا ذلك، ولا أعلم لماذا رغم أنني مساند وداعم للخطيب بقوة في الانتخابات الماضية وسأظل داعم له على طول الخط».

واكد غالي أن الخطيب قيمة وقامة كبيرة وبغض النظر عنه أنه رئيس الأهلي.