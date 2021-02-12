شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي الأفضل في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث نال الكرة الذهبية بعدما قاد فريقه بايرن ميونخ الألماني، للحصول على اللقب للمرة الثانية في تاريخه، مساء الخميس.

وسجل ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في العام الماضي، هدفين في مرمى الأهلي المصري، بالدور قبل النهائي للمونديال. كما ساهم في الهدف، الذي أحرزه زميله بنيامين بافارد، في مرمى تيجريس أونال المكسيكي، بالمباراة النهائية للمسابقة.

وحصل الفرنسي المخضرم، أندريه بيير جينياك، لاعب تيجريس، على الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة، بعدما سجل ثلاثة أهداف، علما بأنه فاز أيضا بلقب الهداف، حيث تفوق بفارق هدف على أقرب ملاحقيه، ليفاندوفسكي. ونال جوشوا كيميتش، لاعب بايرن، المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي المونديال، ليحصل على الكرة البرونزية.