شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تيجريس بعد السقوط أمام بايرن ميونيخ: فخور رغم حزني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف البرازيلي ريكاردو فيريتي، مدرب تيجريس أونال، مساء الخميس، بأن بايرن ميونخ تفوق على فريقه واستحق الفوز بمونديال الأندية في قطر. وقال: حاولنا اللعب بأسلوبنا، كانوا أفضل منا واستحقوا الفوز، في إشارة إلى انتصار العملاق الألماني 1-0 بهدف بنيامين بافار.

وأضاف: يجب أن نواصل العمل والتطور في الكثير من الجوانب، إذا كنا نريد الظهور بالمستوى الذي نتمنى الوصول له، من أجل تحقيق الفوز في المرة المقبلة. وتابع: لم يتفكك الفريق، ظهر بشكل جيد، حاولنا شن الهجمات ضد فريق يدافع على نحو منظم، استحوذوا على الكرة ومارسوا الضغط في جميع أرجاء الملعب.

وأعرب المدرب عن فخره بأداء لاعبيه رغم حزنه لعدم التتويج باللقب، خاصة وأن الفريق المكسيكي بدأ بشكل جيد لكن البايرن أغلق جميع الطرق المؤدية إلى منطقة جزائه بإحكام.