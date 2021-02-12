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برشلونة أول فريق يحقق السداسية قبل بايرن ميونيخ في كأس العالم

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية للمرة الثانية، الخميس، بعد انتصاره على تيجريس أونال المكسيكي (1-0)، في المباراة النهائية. وبذلك توج العملاق البافاري بالسداسية، لأول مرة في تاريخه، حيث نال كل الألقاب التي نافس عليها، على مدار عام 2020. وهذا باعتبار نسخة المونديال الحالية خاصة بالعام المنصرم، حيث كان مقررًا إقامتها في ديسمبر الماضي، قبل تأجيلها بسبب جائحة .

وكرر بايرن ميونخ بذلك إنجاز برشلونة الاستثنائي، الذي كان أول من يحصد السداسية على الإطلاق، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عام 2009. وأحرز بايرن ألقاب «البوندسليجا، كأس ألمانيا، ، السوبر الأوروبي، السوبر الألماني، مونديال الأندية».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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