شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء ليفربول وليستر سيتي في البريميرليج.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ربما يميل ليفربول لتجربة ثنائي دفاعي جديد، عندما تواجه آماله المتضائلة في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اختبارا جديدا حين يحل ضيفا على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث غدا السبت، عند الساعة الثانية ونصف بتوقيت القاهرة، ومن المقرر إذاعة اللقاء على قناة بين سبورت 2.

وخسر فريق المدرب يورجن كلوب مبارياته الثلاث الأخيرة على أرضه أمام بيرنلي وبرايتون أند هوف ألبيون وخسر 4-1 من مانشستر سيتي يوم الأحد ليتراجع للمركز الرابع بفارق عشر نقاط خلف سيتي المتصدر الذي يستضيف توتنهام هوتسبير.

وساعد أداء ليفربول الأفضل خارج أنفيلد، بعد الفوز في ملعبي وست هام يونايتد وتوتنهام الشهر الماضي، في بقاء حامل اللقب في المربع الذهبي على الأقل. وربما يفكر كلوب في التخلي عن فكرة الاعتماد على لاعبي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون في قلب الدفاع للطوارئ تعويضا لغياب المصابين فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب.

وضم المدرب الألماني اثنين من المدافعين في وقت متأخر بفترة انتقالات يناير وهما بن ديفيز القادم من بريستون نورث إند بالدرجة الثانية وأوزان كاباك من شالكه الألماني. وبينما فقد ليفربول سمعة الفريق الذي لا يقهر لا يبدو ليستر أيضا في أفضل حالاته وحقق فوزا واحدا في آخر أربع مباريات بالدوري.