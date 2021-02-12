شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة نارية لقطبي مانشستر في كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء الخميس، رغم عدم انتهاء مباراة بارنسلي وتشيلسي في دور الـ16، وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدور التالي.

وجاءت القرعة كالآتي: إيفرتون x مانشستر سيتي، بورنموث x ساوثهامبتون، ليستر سيتي x مانشستر يونايتد، الفائز من تشيلسي x شيفيلد يونايتد.

يذكر أن آرسنال حامل لقب هذه البطولة، بعد أن تغلب على تشيلسي في نهائي النسخة الماضية.