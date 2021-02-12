شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يعزز هيمنة أوروبا على مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عزز بايرن ميونخ سيطرة الأندية الأوروبية على لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعدما توج بها للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1-صفر على تيجريس أونال المكسيكي مساء الخميس، في المباراة النهائية للمسابقة بالعاصمة القطرية الدوحة.

منح بايرن، اللقب الثامن على التوالي في البطولة لأندية القارة العجوز، التي توجت باللقب في الـ7 نسخ الماضية عن طريق بايرن عام 2013، وريال مدريد الإسباني أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، وبرشلونة الإسباني عام 2015، وليفربول الإنجليزي عام 2019.

وواصلت الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) هيمنتها على لقب مونديال الأندية، بعدما حصلت فرقها على 13 لقبا في البطولة، مقابل 4 ألقاب فقط لأندية اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول).

وكان كورينثيانز البرازيلي آخر فرق أمريكا الجنوبية التي حصلت على كأس العالم للأندية، وذلك خلال نسخة المسابقة عام 2012 باليابان. وتقاسم بايرن المركز الثالث في قائمة أكثر الفرق المتوجة بمونديال الأندية، مع كورينثيانز، فيما يتصدر الريال القائمة بـ4 ألقاب، بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيه برشلونة.