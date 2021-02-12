شكرا لقرائتكم خبر عن والد مروان محسن يوجه رسالة لمنتقدي نجله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر محسن فهمي، والد نجم الأهلي المصري مروان محسن، عن استيائه من الانتقادات التي يواجهها نجله حتى في حالة انتصار فريقه. وحصل الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية، بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف.

وقال والد مروان محسن خلال تصريحاته المتلفزة: للأسف من ينتقد مروان من اللاعبين السابقين كان يحلم بارتداء قميص الأهلي ولو لدقيقة واحدة.

وأضاف: نجلي عائد بعد غياب وواثق من عودته لمستواه الفني والبدني سريعا وإهدار ضربة الترجيح في لقاء بالميراس ليس نهاية العالم، خصوصا أنه سدد الكرة بطريقة سليمة ولكنه واجه سوء حظ.