شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: حققت برونزية المونديال وأنا على السرير (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود عبدالمنعم «كهربا»، مهاجم الأهلي المصري، عن سعادته بالحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية مع الفريق الأحمر.

وقال كهربا في فيديو نشر عبر الحساب الرسمي لناديه بموقع «تويتر»: «حققت برونزية المونديال وأنا على السرير، أشكر زملائي من اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني».

أضاف: الحمد لله على نعمة النادي الأهلي ثالث العالم، وأشكر محمود الخطيب رئيس النادي على دعمه ومحاولاته لآخر لحظة لإلغاء عقوبتي مع زميلي حسين الشحات نجم الفريق.

وكان الاتحاد الدولي «فيفا»، أصدر قرارا بمنع كهربا والشحات من خوض لقاء بالميراس البرازيلي لتحديد المركز الثالث ببطولة العالم للأندية المقامة في قطر.

كهربا على موقع النادي الأهلي بتويتر