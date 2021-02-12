شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي موسيماني».. ماذا قالت صحف جنوب أفريقيا بعد برونزية المونديال؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفت الصحافة الجنوب إفريقية، بالإنجاز الذي حققه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، بقيادته الفريق لتحقيق المركز الثالث، في بطولة كأس العالم للأندية، مساء الخميس.

وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي 3-2، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي. وسلط موقع كيك أوف، الأشهر في جنوب إفريقيا، الضوء على إنجاز موسيماني، وهو نفس ما فعلته صحيفة سوكر لادوما.

وقال موقع THE SOUTH AFRICAN: التاريخ والمال في متناول فريق بيتسو موسيماني، مؤكدا أن المدرب الجنوب إفريقي كتب تاريخا رائعا، بعدما قاد الأهلي للمركز الثالث في بطولة العالم للأندية. وأكد موقع 24، أن موسيماني حقق إنجازا كبيرا مع الأهلي، وسارت على نفس النهج صحيفة تايمز لايف.