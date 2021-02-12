شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بالميراس يكشف أسباب السقوط أمام الأهلي في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرتغالي آبيل فيريرا، المدير الفني لبالميراس البرازيلي، عن شعوره بالفخر بلاعبيه، رغم عدم حصولهم على الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، بالخسارة أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح (3-2)، مساء الخميس.

وقال فيريرا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة أوجوجو البرتغالية، إن المواجهة كانت متوازنة، وإن فريقه قدم مجهودا كبيرا في مباراة قوية وصعبة، وأن النادي الأهلي كان خصما قويا استطاع غلق المساحات في وسط الملعب وعلى الأطراف، بالإضافة للضغط على مفاتيح اللعب الخاصة بنا، مما أدى لخسارتنا في نهاية الأمر بركلات الجزاء.

وأضاف: لا ألوم لاعبي بالميراس، نحن هنا لأننا أبطال أمريكا الجنوبية، وأمامنا العديد من الاستحقاقات المقبلة التي نسعى للتتويج بها، سواء محليا أو قاريا.

وأكد أن الشكوك حاصرته، منذ يومه الأول في تدريب الفريق البرازيلي، بعد رحيل فاندرلي لوكسمبورجو، مشيرا إلى أنه حقق لقبا غائبا عن بالميراس، وهو كأس ليبرتادوريس.